Iets vergeten voor het kerstdiner? Check hier welke supermarkt open is AW

25 december 2019

10u44 0 Wat als je zojuist ontdekte dat je zonder toiletpapier zit, dat je geen witte wijn in huis hebt, of – zo niet nog erger – je bent de kroketten vergeten tijdens je laatste bezoek aan de supermarkt. En dat terwijl je later vandaag een hoop gasten ontvangt voor de kerstdis. Gelukkig zijn er enkele winkels die zélfs vandaag de deuren openen.

Of het nu voor toiletpapier of de ingrediënten van het kerstdiner is; iedereen die nog boodschappen moet doen op kerst kan hier checken welke winkels in de buurt geopend zijn. Vul simpelweg je postcode in waarna je een lijst aan opties te zien krijgt.