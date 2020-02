Iets minder Belgen hebben griepklachten, maar epidemie is nog niet voorbij ADN

19 februari 2020

16u03

Bron: Belga 0 In de week tot 16 februari hebben zich ongeveer 478 personen per 100.000 inwoners bij hun huisarts gemeld met griepklachten (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid...). Hun aantal daalde licht tegenover de voorgaande weken, maar de griepepidemie is nog niet voorbij. Dat zegt onderzoekscentrum Sciensano.

Om van een griepepidemie te spreken moet de epidemische drempel van 153 raadplegingen per 100.000 inwoners twee weken op rij worden overschreden. Dat was het geval sinds 5 februari. De intensiteit van de epidemie is "matig", zegt Sciensano vandaag.

De incidentie daalde de voorbije week vooral in Brussel en in Vlaanderen, terwijl het aantal mensen met griepklachten in Wallonië nu toeneemt.



Zo'n 57 procent van de respiratoire stalen die verzameld waren, testten positief voor het griepvirus. Het betrof hoofdzakelijk influenza A-virussen.

Sciensano merkt nog op dat het aantal ziekenhuisopnames voor griep met bepaalde ernstige verwikkelingen zoals acuut respiratoir falen, iets hoger ligt dan de vorige jaren.

Lees ook: In de strijd tegen corona en andere virussen: kan je je afweersysteem ook zelf een boost geven? (+)