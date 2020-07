Ierland overlegt al maanden over “nieuw Hongkong”: investeerder wil 50.000 inwoners verhuizen naar ‘Nextpolis’ TT

25 juli 2020

15u51

Bron: ANP 0 De Ierse autoriteiten overleggen al sinds december met een Hongkongse investeerder die een volledig nieuwe autonome stad wil bouwen in Ierland. Zes mogelijke locaties werden al onder de loep genomen. Dat bericht de Britse krant The Times op basis van overheidsdocumenten.

Het gaat om een idee van investeerder Ivan Ko, baas van investeringsmaatschappij Victoria Harbour Group. De nieuwe stad van zowat 50 vierkante kilometer - die Nextpolis zou heten - zou een alternatief moeten worden voor Hongkong, dat steeds meer met Chinese inmenging te maken krijgt, en ook eigen wetgeving en een apart fiscaal regime hebben. Het plan van Ko gaat ervan uit dat veel bemiddelde Hongkongers uit de Zuid-Chinese stad weg willen.

Ko kwam met zijn idee al eerder in het nieuws, maar de gesprekken met Ierland blijken dus concreet te zijn. Volgens The Times werd er de voorbije maanden al verschillende keren overlegd, zowel in Ierland als in Hongkong.

Eerder zei Ko tegen Ierse media dat hij hoopt dat Nextpolis in tien tot vijftien jaar na de start van de bouw "rijp" zou zijn en dat er dan al circa 100.000 mensen wonen. Grofweg de helft zou uit Hongkong komen en de rest uit Ierland en andere landen. Hij wil wel dat de stad net als Hongkong een heel internationaal karakter krijgt, zonder dat Ieren er zich niet thuis voelen.