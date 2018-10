IEPER: voor het eerst in ruim honderd jaar geen christen-democratische burgemeester LB

14 oktober 2018

23u37

Bron: Belga 0 Voor het eerst in ruim honderd jaar krijgt Ieper geen christendemocratische burgemeester. CD&V, nog altijd grootste partij, werd gewipt door een coalitie van Open Ieper, N-VA en sp.a. Emmily Talpe (Open Ieper) wordt burgemeester.

CD&V kreeg een zware opdoffer. Van 52,8 procent, en de absolute meerderheid dus, naar 28,7 procent. "Het was lang tellen en afwachten, maar zodra het mathematisch mogelijk bleek, zijn we gaan samenzitten met sp.a en N-VA, en hebben we elkaar snel gevonden", aldus kersvers burgemeester Emmily Talpe.

CD&V moest het doen zonder stemmenkanonnen als Jef Verschoore, Dominiek Dehaene, Jan Durnez en uiteraard Yves Leterme. Het was ook voor het eerst dat CD&V en N-VA niet in kartel opkwamen. En dat kreeg lijsttrekker voor CD&V Katrien Desomer niet gered. De nieuwe coalitie bezit 17 van de 31 zetels. CD&V blijft de grootste partij met tien zetels.