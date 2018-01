Iedereen zal binnenkort zijn eigen medisch dossier kunnen inkijken ADN

Bron: Belga 4 BELGA Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Iedereen zal binnenkort zijn eigen medische dossier kunnen inkijken: het digitaal platform 'Personal Health Viewer' wordt in het eerste kwartaal van dit jaar gelanceerd. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vandaag gezegd in 'De Inspecteur' op Radio 2.

"We gaan de patiënt niet enkel inzage geven", aldus De Block. "We gaan ook de mogelijkheid geven om zaken toe te voegen die er volgens de patiënt ook bij moeten staan. Je kan ook zelf kiezen of het dossier gedeeld wordt met andere zorgverstrekkers."