Iedereen met griepje ook testen op corona? Hoofd coronacomité roept op tot collectieve verantwoordelijkheid Luc Beernaert

02 maart 2020

11u52 1 Het labo dat in het UZ Antwerpen tests op het coronavirus uitvoert, is vandaag volgeboekt. Toch riep professor Herman Goossens, die aan het hoofd staat van dat labo, gisteren op iedereen met ademhalingsklachten die op het griepvirus wordt getest, ook voor corona te testen. Is dat breder testen überhaupt nodig en zo ja, hoe gaan we dat klaarspelen?

Marc Van Ranst, viroloog aan de KULeuven en afdelingshoofd van het referentielabo in Leuven waar alle coronatesten worden verricht of gecheckt, snapt niet waar de oproep van Goossens vandaan komt. “Wij testen al op corona wanneer mensen op griep worden getest. We hebben de voorbije weken zo al ruim 700 mensen getest, daarvan is voorlopig nog niemand positief voor corona gebleken al zal dat de komende dagen wellicht veranderen. Goossens is een excellent bacterioloog, maar viroloog is hij niet. Als hij verontrust is, hoeft hij me maar te bellen.”

Ook viroloog bij Sciensano en hoofd van het wetenschappelijk comité dat het virus opvolgt, Steven Van Gucht, tempert de bezorgdheid. Vooreerst stokt de detectieketting niet bij de labotest én kan de testcapaciteit opgeschaald worden. De oproep tot een nog bredere testafname acht hij op dit moment overdreven.

