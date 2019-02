Iedereen mag mee de naam bepalen van nieuw Belgisch onderzoeksschip mvdb

27 februari 2019

15u46

Bron: Belga 0 Tot en met woensdag 27 maart 2019 kan iedereen zijn stem uitbrengen en zo mee de naam van het nieuwe Belgische onderzoeksschip, de opvolger van het onderzoeksschip Belgica, bepalen.

Na bijna 35 jaar dienst is het Belgisch oceanografisch onderzoeksschip RV Belgica (bouwjaar 1984, RV staat voor research vessel of onderzoeksschip, nvdr) aan vervanging toe. Daarom nam de federale overheid op 28 oktober 2016 de beslissing om een nieuw modern onderzoeksschip te laten bouwen. Het nieuwe onderzoeksschip zal eind 2020 operationeel zijn, en zal de mariene onderzoeksgemeenschap verder kunnen ondersteunen voor de volgende 30 jaar.

In een eerste fase - die liep tot 31 januari 2019 - werden klassen van het eerste tot en met vierde schooljaar van het secundair onderwijs van Belgische scholen uitgenodigd om voorstellen in te dienen, waarbij geldige voorstellen dienden te bestaan uit een passende naam en een origineel filmpje waarin de naamkeuze enthousiast wordt toegelicht.

Na een eerste selectie door de projectpartners breekt nu de tweede fase aan: zes voorgestelde namen (met name Belgica 2, BELSORA, IMPACT, Lab Mare, Odyssea en Stella Maris) dingen nog mee naar de hoofdprijs, en iedereen kan nu mee bepalen onder welke naam het nieuwe schip over onze zeeën en oceanen zal varen. Van 27 februari tot en met 27 maart 2019 kan u daarvoor uw stem uitbrengen via deze website .

De winnende klas mag op dagtrip met het huidige onderzoeksschip RV Belgica. Ook de klas die deze productie realiseerde mag mee op dagtrip met RV Belgica.

Boaty McBoatface

Nu de voorgestelde namen vaststaan, zijn grappenmakers er aan voor de moeite. Toen de Britse burgers de naam mochten kiezen van een gloednieuw onderzoeksschip, lanceerde een radiopresentator van de BBC in maart 2016 voor de grap de naam Boaty McBoatface. Vele luisteraars reageerden geamuseerd: in deze internettijden duurde het niet lang vooraleer de grappige naam met kop en schouder bovenaan de officiële poll stond. De bevoegde Britse wetenschapsminister stak er echter een stokje voor en gaf het ettelijke miljoenen kostende schip de naam RRS Sir David Attenborough, naar de tv-maker bekend van zijn natuurprogramma’s. Er werd echter een compromis gevonden. Een van de compacte duikboten van het onderzoeksschip kreeg als officiële naam Boaty McBoatface.