Iedereen kan Vlaams minister van Begroting worden, dankzij dit spel

07 maart 2019

13u01

Wie er altijd al van gedroomd heeft Vlaams minister van Begroting te worden of wie kritiek heeft op het begrotingsbeleid van de Vlaamse regering, kan dankzij het Centenspel van het Vlaams Parlement zelf eens een Vlaamse begroting maken. Bedoeling van het spel is om de Vlaamse begroting wat toegankelijker te maken, vooral voor jongeren.

Voor de meeste mensen is een begroting een abstract begrip. Het is voor velen een wirwar van inkomsten, uitgaven, eindeloze tabellen en ondoordringbare cijfergegevens. Maar tegelijk is de begroting wel bijzonder belangrijk voor de samenleving. In een begroting moeten beleidsmakers keuzes maken die een impact kunnen hebben op allerlei domeinen, gaande van onderwijs tot mobiliteit en landbouw.

Met het Centenspel wil het Vlaams Parlement die begroting wat toegankelijker maken voor het brede publiek. Het spel maakt je voor één dag minister van Begroting en laat je keuzes maken. Zo krijg je per beleidsdomein een aantal mogelijke beleidskeuzes voorgeschoteld die een impact hebben op de begroting. Je kan bijvoorbeeld zowel besparen (bv. buslijnen schrappen) als investeren (bv. het loon van leraren verhogen) en meteen bekijken welke impact die beslissingen hebben.

Scholen

Het spel is in de eerste plaats ontwikkeld voor leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs. Het spel zelf is een idee van De Kracht van je Stem, de educatieve dienst van het Vlaams Parlement. De achterliggende berekeningen bij de maatregelen en hun effect op werkgelegenheid, milieu, begroting en populariteit werden door de onderzoeksgroep Beleidsmanagement van de Universiteit Hasselt uitgevoerd.

Meer informatie is terug te vinden op www.dekrachtvanjestem.be. Het spel zelf is terug te vinden op www.centenspel.be.