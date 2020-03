Iedereen apart, maar toch allemaal samen: dronebeelden in VTM NIEUWS zorgen voor broodnodige verbondenheid LB

26 maart 2020

16u26 0 Ons een gevoel van verbondenheid verschaffen terwijl we allemaal in ons kot blijven en afstand nemen van elkaar: hoe doe je dat? De ploeg achter VTM NIEUWS boog zich over deze vraag en kwam met een antwoord dat tegelijk simpel en briljant is: stuur een drone naar een gemeente en laat de mensen daar berichten en steunbetuigingen delen met naasten of de rest van Vlaanderen. De Nederlandse collega’s van de NOS vonden het initiatief zo sterk dat ze vandaag een item voor hun journaal én kinderjournaal komen draaien. “Dit vat het gevoel van veel mensen samen: we zijn apart, maar toch samen.”

Al meer dan 55.000 mensen vroegen om de drone ook eens op hun gemeente te laten inzoomen. Danny Vanbergen, art director voor VTM NIEUWS, staat versteld van het waanzinnige succes van de rubriek in het avondjournaal.

“De mayonaise heeft gepakt. Van zodra we bekendmaken in welke gemeente we gaan rondvliegen, lopen de e-mails binnen. Tot wel duizend per gemeente. Dat gaat dan over grootse initiatieven zoals alle werknemers van Delhaize op het dak van de winkel of de medewerkers van een bouwhandel die met palletten een boodschap vormen tot kleine, aandoenlijk persoonlijke boodschappen. Wat me diep heeft geraakt, is de man in Oudenaarde die een zwart hart toonde omdat zijn opa net was overleden. Ook voor mensen in rusthuizen of mensen met een beperking in een instelling is dit echt een moment waar ze naar uitkijken en waar ze een fijne herinnering aan overhouden. De sterkte van de beelden is dat ze mooi het gevoel weergeven dat bij iedereen leeft: dat we apart zijn, maar toch verbonden. Dat we ons hier samen zullen doorslaan.” (Lees verder onder de foto)

Bijzondere invalshoek

“Het is tegelijk een illustratie van onze slogan: ‘we zijn er voor u’. Informeren en verbinden, dat zit in het dna van VTM. Drones zijn al een tijdje ingeburgerd, maar dit toont aan dat het geen effectje is. Drones bieden een nieuw perspectief, een bijzondere invalshoek om je verhaal te vertellen. En, belangrijk, we kunnen filmen zonder de regels van social distancing te schenden.”

De ploeg achter de dronebeelden kiest zijn bestemming met het oog op een zo groot mogelijke geografische spreiding, zodat heel Vlaanderen aan bod kan komen. Aan het eind van het avondnieuws kondigt Stef Wauters dan aan in welke gemeente daags nadien gefilmd worden. Dat doen intussen ook QMusic en Joe FM, waarna de e-mails - vaak al met foto’s - meteen binnenstromen.

Dana Winner

Vanbergen: “Producer Els Demuynck haalt daar de opvallendste uit en met die lijst trekt het team van regisseur Thierry Kielemoes op pad. Zij moeten aan de rand van de gemeente beginnen en naar het centrum toe werken, kwestie van rustig te kunnen werken want ze worden echt belaagd. ‘Je komt toch ook mijn tuin filmen?’ Dat is fijn, maar ze wijzen er wel op dat de maatregelen van afstand houden en binnenblijven moeten gerespecteerd worden. Vliegen doen we tussen 14 en 17 uur, daarna is het een race tegen de klok om de beelden tegen het avondjournaal gemonteerd te krijgen. Gisteren waren we pas tien minuten voor we op antenne moesten klaar.”

Hoelang dit wordt volgehouden? Vanbergen: “Het is nog aan het groeien, dus we gaan nog wel even door. Het blijft uitdeinen. Zo krijgen we sinds enkele dagen veel zelfgeschreven liedjes toegestuurd: van amateurmuzikanten tot professionals als Dana Winner, die een lied maakte over de coronacrisis.”