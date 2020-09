Iedere twee uur één ongeval met vluchtmisdrijf SPS

20 september 2020

10u33

Bron: Belga 0 In Hasselt is de kortfilm ‘Cirque’ van regisseur Bob Colaers voorgesteld waarin de gevolgen van een vluchtmisdrijf een prominente rol spelen. Bij maar liefst 12 procent van de verkeersongevallen waarbij iemand gewond raakt of sterft, slaat de dader op de vlucht. Vorig jaar gebeurde er minstens elke twee uur een ongeval waarbij de dader de vlucht nam. Dat blijkt uit cijfers van het instituut voor verkeersveiligheid Vias. De kortfilm zal gebruikt worden in vormingen voor verkeersovertreders van Vias Institute.



Vorig jaar gebeurden er 4.458 letselongevallen waarbij iemand een vluchtmisdrijf pleegde. Bij die ongevallen kwamen 24 mensen om het leven. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 10 jaar geleden (+2,8 procent). In dezelfde periode is het totale aantal letselongevallen wel gedaald (-18 procent). Vandaag gebeuren dus vooral verhoudingsgewijs meer ongevallen met vluchtmisdrijf dan 10 jaar geleden (12 procent ten opzichte van 9 procent).

Het aantal vluchtmisdrijven neemt in alle delen van het land toe. In Brussel neemt bij 16 procent van alle letselongevallen de dader de vlucht, in Vlaanderen is dat 12 procent en in Wallonië 10 procent.

Vias Institute analyseerde het profiel van 850 bestuurders die door een rechter veroordeeld werden om een sensibiliseringscursus te volgen nadat ze betrokken waren in een ongeval met vluchtmisdrijf. Zo’n 86 procent van hen waren mannen. Meer dan 50 procent hiervan was jonger dan 25 jaar op het moment dat ze vluchtmisdrijf pleegden. Bij 42 procent van de ongevallen was de bestuurder onder invloed van alcohol en/of drugs. Zo’n 16 procent reed rond zonder geldig rijbewijs of verzekering.

VZW Rondpunt pakt daarom van 21 tot en met 27 september uit met de actie www.ikblijferbij.be.