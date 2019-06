Iedere gemeente kent klimaatscore voor gezinnen IB

26 juni 2019

07u06

Bron: Belga, De Standaard 0 In een nieuwe online databank van de vijf Vlaamse provinciebesturen krijgt elke stad en gemeente een klimaatrapport. Zo kunnen lokale besturen hun beleid toetsen en eventueel bijsturen. Dat meldt De Standaard vandaag.

In Oostende stoot een gezin gemiddeld 2,22 ton CO 2 uit per jaar. Daarmee staat de kuststad helemaal bovenaan. Onderaan de rangschikking staat Voeren met 6,65 ton. De cijfers gaan over 2016 en zijn de meest recente. Het Vlaamse ­gemiddelde was 3,51 ton. Dat Oostende en andere kuststeden het relatief goed doen, komt onder andere door de grote hoeveelheid appartementen in die steden, die vaak grote delen van het jaar leegstaan.

Geen bemoedigende cijfers

"De cijfers zijn niet erg bemoedigend", zegt Kim Rienckens, ­beleidsmedewerker klimaat van de provincie Oost-Vlaanderen, die bij de opmaak van de databank betrokken was. "Gemiddeld is er wel een lichte daling van de uitstoot, maar er is nog werk aan de winkel. Zowel voor verwarming als voor mobiliteit zal er meer ­nodig zijn om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te halen.”

Het Burgemeesterscon­venant is een Europees initiatief dat een engagement inhoudt om tegen 2030 de uitstoot van CO 2 met 40 procent terug te dringen. Veel gemeenten hebben het convenant getekend.