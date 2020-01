Identiteitskaart met vingerafdrukken wordt vanaf volgende week getest SVM

09 januari 2020

17u54

Bron: Belga 8 De nieuwe elektronische identiteitskaart met vingerafdrukken wordt vanaf volgende week uitgerold in een aantal testgemeenten. Lokeren bijt de spits af: burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) krijgt volgende dinsdag de eerste nieuwe kaart -met ook een nieuw design- uit handen van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Het nieuwe design vervangt het huidige dat al sinds 2002 van kracht is. “Met de aangepaste lay-out voldoet de nieuwe eID aan de strenge internationale regels om identiteitscontroles efficiënter te maken", zegt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Zo worden er andere kleuren gebruikt en staat de foto links in plaats van rechts op de kaart. Het nieuwe design wordt dinsdag voor het eerst officieel getoond.

Voorts zal de nieuwe kaart ook vingerafdrukken bevatten. De Kamer keurde de omstreden maatregel in november 2018 goed, maar de uitrol liep door de val van de regering-Michel I vertraging op. Ook de opstart van de testfase in 25 gemeenten, die vorig jaar al gepland was, werd meerdere keren uitgesteld. Wanneer de nieuwe eID in heel het land wordt uitgerold, zal afhangen van het verloop van de testen.

Omstreden

Het plaatsen van vingerafdrukken op de eID is een omstreden maatregel. De Kamer keurde de wet goed ondanks een negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

In februari maakte ook een studie van de onderzoeksgroep Computer Security and Industrial Cryptography van de KU Leuven brandhout van de tekst. “De maatregel is onduidelijk, overbodig en disproportioneel. De uitwerking is risicovol”, luidde de conclusie.

Bovendien startte de stichting Ministry of Privacy van privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert via crowdfunding in maart een procedure bij het Grondwettelijk Hof. Dat moet zich nog uitspreken.

De FOD Binnenlandse Zaken zegt dat ze de studie van de KU Leuven gelezen en geanalyseerd heeft. "Een aantal dingen die opportuun waren, hebben we meegenomen. Van het meeste zagen we de noodzaak echter niet om er iets mee te doen. We waren niet overtuigd van de argumenten die werden aangehaald", aldus woordvoerder Peter Grouwels.