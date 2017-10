Identificatie van Brugse meisjesbende zo goed als rond AJA

Bron: Belga 0 Instagram In het onderzoek naar belaging en opzettelijke slagen en verwondingen door een groep minderjarige meisjes in Brugge is de identificatie van de verdachte zo goed als rond. Volgens het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge moet het precieze aandeel van de verschillende verdachten wel nog in kaart gebracht worden.

De feiten speelden zich af in de buurt van het station van Brugge. Een zestal tienermeisjes zou andere meisjes ernstig gepest en geslagen hebben. Bij een incident in Oostende deelde ook de moeder van een slachtoffer in de klappen. De verdachten verspreidden ook beelden van enkele incidenten via Instagram.



Het parket bevestigde dat er al een tijdje een onderzoek loopt naar slagen, afpersing en kleine diefstallen gepleegd door minderjarige meisjes. In dat onderzoek kon ondertussen een verdachte geïdentificeerd worden. Het meisje werd donderdagochtend gearresteerd en is voorgeleid bij de jeugdrechter. Ze werd door de jeugdrechter in een halfopen instelling geplaatst.



Ook de identificatie van de andere verdachten is zo goed als rond. Er wordt nog onderzoek gevoerd naar het specifieke aandeel van die medeverdachten. Van nieuwe arrestaties is nog geen sprake.