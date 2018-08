Ideaal voor studenten: Nederlandse 'Swapfiets' rukt op in België HA

Het Nederlandse fietsconcept Swapfiets blijkt ook in ons land een succes. Na vier maanden heeft het systeem dat je 'altijd een werkende fiets' belooft al 1.500 klanten. Bij de start van het nieuwe academiejaar wordt nog een flinke groei verwacht bij studenten.

Swapfiets blijkt het erg goed te doen in België: vier maanden na de introductie in studentenstad Leuven verwelkomde het systeem vorige week de 1.500ste Belgische klant.



Na Leuven volgden ook Antwerpen en Gent; Brussel staat op de planning. "We zien dat klanten heel tevreden zijn over onze service en met zulke positieve mond-aan-mond reclame gaat het snel", zegt medeoprichter Steven Uitentuis. "Uiteraard vinden we het geweldig om te zien dat Swapfiets ook zo goed onthaald wordt door onze zuiderburen."

Altijd fiets ter beschikking

Swapfiets werkt simpel: voor 17,50 euro per maand, of 15 euro voor studenten, krijgen klanten een fiets met zeven versnellingen, dubbel slot, altijd werkende verlichting en diefstalverzekering. Bij een defect, zoals een lekke band, komt er binnen twaalf uur een fietsenmaker langs aan huis. Deze zal de fiets herstellen of ‘swappen’ voor een ander exemplaar.



In september wordt een stijging van de groei verwacht, met name bij de studenten. "Swapfiets is een ideale oplossing voor hen", zegt Uitentuis. "Zonder een hoge investering kunnen zij zorgeloos fietsen door hun studentenstad en zijn ze op tijd voor de les, een feestje of afspraak."

Swapfiets is het eerste, en met 50.000 abonnementen, ook het grootste fietsabonnement ter wereld. Het systeem is momenteel actief in Nederland, Duitsland en België. Ook Denemarken krijgt binnenkort de eerste Swapfietsen.