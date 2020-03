Icuro-Zorgnet: “Er heerst chaos over bestellingen van medisch materiaal” Redactie

27 maart 2020

11u56 0 “Er heerst redelijk veel chaos en onduidelijkheid over welke beschermingsmaterialen waar besteld zijn, over welke hoeveelheden het gaat en hoe die zullen terechtkomen bij de mensen op het terrein die de ziekte moeten bestrijden en onze mensen moeten beschermen.” Dat zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro.

“Ik heb de indruk dat we te veel in gespreide slagorde optreden. Ik zie op dit ogenblik de eindmeet niet. Wat is er vanuit de federale regering besteld? Wat is er vanuit Vlaanderen besteld? Daar hebben we nog altijd geen zicht op.”

Margot Cloet heeft het niet alleen over mondmaskers, maar ook over medicatie in het algemeen, over morfine, over beademingstoestellen, over handgels, beschermingsschorten,... “We blijven vragen krijgen van de rusthuizen en andere zorginstellingen, van voorzieningen voor mensen met een beperking, van mensen uit de thuiszorg. Aan de andere kant zien we dus een optreden in gespreide slagorde”, klinkt het.

VS

“De vraag zal overigens nog urgenter worden nu de Verenigde Staten in de problemen komen. De vrees bestaat dat zij de markt zullen leeg kopen, en dat we dan met lege handen achterblijven”, besluit de bestuurder van Zorgnet-Icuro.

