Ian (5) laat speelgoedjes achter op graven overleden kinderen Stéphanie Romans

06 november 2018

09u35 0

Een mysterie op het kerkhof van Hasselt: een onbekende liet op tientallen kindergraven teddyberen, speelgoedautootjes en poppetjes achter. De gulle gever blijkt een jongetje van 5. Hij verzamelde zijn oude speelgoed om het aan ‘de kindjes in de hemel’ te geven. “Want daar hebben ze ook speelgoed nodig.”

