Hypermoderne Sirius vaart tegen havendam in Oostende Jelle Houwen

09 november 2018

20u16

Bron: Eigen berichtgeving 13 Het onderzoeksschip Sirius, eigendom van de Overheid en varend voor de DAB Vloot in Oostende, is deze avond om onduidelijke redenen tegen de Oostelijke Strekdam in Oostende gevaren. Het scheepvaartongeval gebeurde rond 18.30 uur en de 45 meter lange en 10 meter brede boot zit momenteel nog steeds vast.

“Hoe het ongeval kon gebeuren zal een onderzoek moeten uitwijzen”, zegt Réjane Gyssens van het MRCC. “Er waren drie bemanningsleden aan boord en zij zijn allen ongedeerd gebleven. Zij bleven ook aan boord gedurende de interventie.”

“Twee sleepboten zijn ter plaatse en na onderzoek blijkt dat er geen gevaar voor zinken of uitstroom van brandstof is. Het ongeval gebeurde net toen het water aan het zakken was, waardoor de Sirius vast kwam te zitten. Er moet gewacht worden op opkomend water om rond 23 uur een poging te ondernemen de Sirius los te trekken.”

Eenmaal dat gebeurd is kan nagegaan worden hoe groot de schade aan het schip is. De Strekdam zelf heeft allicht geen schade. De Sirius is een multifunctioneel inzetbare boot die kan dienen voor allerhande opdrachten en onderzoeken.