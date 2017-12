Huurprijzen mogen met 2,02 procent stijgen EB

11u55

Bron: Belga 19 photo_news De huurprijzen mogen volgende maand met 2,02 procent stijgen. Dat blijkt uit de gezondheidsindex die de FOD Economie vandaag publiceerde.

De indexering van de huurprijs gebeurt doorgaans op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract, maar is geen verplichting. De aanpassing mag ook minder zijn dan de wettelijk toegestane indexatie, zegt de FOD Economie.

Dus voor alle huurcontracten met ondertekening en inwerkingtreding in januari 2017 is er indexatie mogelijk in januari 2018. De prijsverhoging bedraagt dan maximaal 2,02 procent. Voor alle andere contracten is de situatie verschillend.