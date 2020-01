Huur Financietoren ligt 15 miljoen euro per jaar boven marktprijs HR

20 januari 2020

20u26

Bron: Belga 0 Binnenland De huurprijs van de Financietoren in Brussel is opgelopen tot 350 euro per vierkante meter per jaar. Vergelijkbare kantoren in Brussel kunnen worden gehuurd voor 225 à 250 euro per vierkante meter. Dat zou een besparing van 15 à 20 miljoen euro per jaar opleveren, blijkt uit een marktbevraging van De Tijd.

Vandaag raakte bekend dat de Nederlandse vastgoedgroep Breevast de Financietoren heeft verkocht aan het Zuid-Koreaanse Meritz. De verkoopprijs van 1,2 miljard euro is het op één na hoogste bedrag dat ooit in Europa werd neergeteld voor een alleenstaand gebouw, schrijft De Tijd.

De hoge verkoopprijs heeft volgens de krant te maken met de omvang van het gebouw, maar ook met het contract dat de Regie der Gebouwen in 2004 sloot met Breevast. Dat contract had een looptijd van dertig jaar (tot 2034) tegen een huurprijs van 200 euro per vierkante meter, jaarlijks automatisch indexeerbaar. Bovendien werd de prijs nog aangepast aan de renovatiekosten, die door de aanwezigheid van asbest hoog opliepen. Volgens De Tijd betaalt de overheid intussen 59 miljoen euro per jaar aan huur voor de Financietoren.

Uitzonderlijk veel

Voor de kantoorruimte gaat het om 350 euro per vierkante meter en dat is uitzonderlijk veel voor kantoorruimte in Brussel, zeggen specialisten aan de krant. De Europese Commissie onderhandelt op dit ogenblik over het huren van The One in de Europese wijk voor een prijs van 250 euro per vierkante meter per jaar.

Bezetting

Laurent Vrydaghs van de Regie der Gebouwen zegt dat hij hoopt de bezetting in de Financietoren te verhogen, van 4.800 naar 6.000 mensen. Het huurcontract heronderhandelen is in principe onmogelijk. Een denkpiste is opnieuw onderhandelen in ruil voor een langere huurtermijn, maar die langere termijn speelt nu net in het nadeel van de overheid.