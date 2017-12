Huts: "We vinden geen personeel door miserabele Antwerpse mobiliteit" EB

Katoen Natie, de logistieke groep van de bekende zakenman Fernand Huts, vindt steeds moeilijker personeel om in het Antwerpse aan de slag te gaan. Daardoor ziet hij het personeelsbestand in eigen land niet meteen meer groeien. Het bedrijf zegt te investeren in satellietkantoren, maar ook in internationale tewerkstelling. Huts herhaalt ook zijn bedrijf meer richting 'engineering' te willen sturen.

Op een persconferentie deed de flamboyante zakenman zijn beklag over twee gerelateerde fenomenen: de mobiliteit en het vinden van personeel. "De laatste tien jaar is het aantal auto's en ook het aantal vrachtwagens met een kwart gestegen, maar het wegennet bleef hetzelfde. Iedereen zit met de schrik aan het hart, zeker als het regent en sneeuwt. We hebben ook geen uitzicht op verbetering.", stelde Huts. "Wij hebben gigantische personeelsproblemen door dat gebrek aan mobiliteit. We verliezen mensen met tien jaar ervaring of langer, ook bij whitecollarmedewerkers en kaderleden."

Katoen Natie (KTN) doet heel wat zelf, klinkt het, zoals 'satellietkantoren', waar personeel kan werken tot de files weg zijn. "We leggen ook met succes 'bloktreinen' in de haven in, zelfs voor korte afstanden. Dat willen we nog uitbreiden. We verschuiven ook activiteiten binnen de haven, naar de juiste oever", klinkt het.

Tewerkstelling in het buitenland

Als oplossing voor het personeelstekort wil Huts ook meer inzetten op tewerkstelling in het buitenland. "We willen geen afdankingen doen, maar je hebt wel uitstroom. Een programmeur vind je hier niet. Die kan je gerust elders inzetten, waar we willen." Huts heeft het zelf over een jaarlijkse zoektocht naar zo'n 100 personen.

Een aantal andere oplossingen zijn volgens de zakenman niet voldoende. "Nachtvervoer is goed, maar de 'lege depots' blijven niet open om nog een container mee terug te nemen. De waterbus (een lijndienst op de Schelde, red.) is goed, maar het aanbod is te klein, terwijl de vraag groot is."

Verhuis naar Delwaidedok

De verplaatsing van activiteiten van Scheldeoever betreft volgens de KTN-baas chemische producten. "De Liefkenshoektunnel is ook verstopt, dus we verhuizen dat naar het Delwaidedok. We hebben een akkoord met het Havenbedrijf over een concessie, van 15 hectare en optioneel 11 hectare, ten zuiden van een spoorweg. Dat is goedgekeurd en dat wordt binnenkort geformaliseerd. We willen die concessie op korte termijn ontwikkelen", klinkt het.

De mobiliteit kan volgens de zakenman voorlopig ook niet worden opgelost met kleinere (binnenvaart)schepen. "Het laden en lossen van lichters is te duur. In Antwerpen kost dat tien keer meer dan bijvoorbeeld het Albertkanaal", luidt het.

Ook het door rederijen gewenste Saeftinghedok kan voorlopig op weinig begrip rekenen. Huts begrijpt dat ze goede kaai-infrastructuur willen, maar vraagt zich af hoe de miljoenen containers zullen worden aan- en afgevoerd. "Er zal wel een oplossing zijn bij iemand, maar ik zie ze niet."

Steeds meer innovatie

Huts herhaalde ook dat zijn organisatie - zo'n 160 jaar geleden begonnen als ontvangst- en opslagbedrijf van goederen - steeds meer een ingenieursbedrijf wordt. Daarvoor verwijst hij naar de overname van Indaver, waarmee hij fabrieken wil bouwen om afval zoals plastic te verwerken. Eén ervan zou in de buurt van de Antwerpse stortplaats Hooge Maey komen. "Veiligheidsstudies zijn afgerond. In het tweede trimester van volgend jaar wil ik een vergunningsaanvraag indienen", aldus de topman, die erkende dat de aanvoer van het afval wellicht via vrachtwagens zou gebeuren.

"Uit Voka gestapt"

Voor ondernemersorganisatie Voka had de Vlaamse ondernemer, die ook geen goed oog heeft in de huidige aanpak van de Oosterweelverbinding, eveneens scherpe woorden. "Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd. Ze moeten slagvaardig zijn op het vlak van mobiliteit. Er is door hen weinig weerwerk geboden. Twee actiegroepen - Ringland en stRaten-generaal - hebben wel een grote invloed gehad."

In het mobiliteitsdossier hebben Ringland en stRaten-generaal harder op de tafel geklopt dan Voka Fernand Huts

Voka: "Hebben lidmaatschap meneer Huts zelf opgezegd"

De Antwerps-Wase afdeling van Voka ontkent dat Fernand Huts (Katoen Natie) uit de ondernemersorganisatie is gestapt. "Wij hebben zijn lidmaatschap opgezegd. Hij had al twee jaar niet betaald", klinkt het.

Op een persconferentie donderdag had de Katoen Natie-topman zijn ongenoegen geuit over de Antwerpse mobiliteitsknoop. Daarbij was hij fel voor ondernemersnetwerk Voka, dat hij "een gebrek aan krachtdadigheid" verweet over het Oosterweeldossier. Huts zei dat hij zijn lidmaatschap had opgezegd, maar gaf tegelijk aan dat hij de bijdrage voor 2016 en 2017 nog wel zou betalen.

"Daar wil ik twee zaken op antwoorden", zegt Luc Luwel, de topman van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. "Wij hebben als Voka meneer Huts opgezegd, want hij had zijn lidgeld al twee jaar niet betaald, terwijl hij van onze diensten heeft genoten. Wij hanteren het gelijkheidsbeginsel tussen onze leden, met solidariteit. There's never a free lunch."

Voorts ontkent Luwel dat zijn afdeling in het Oosterweeldossier tekort zou zijn geschoten. "Als er één cruciaal dossier is geweest, dan is het dit wel. Twintig jaar zijn we zeer hard aan het dossier aan het drukken. De huidige consensusoplossing, ook in de Vlaamse regering en met alle partijen, met schop in de grond in februari 2018, daar hebben we een belangrijke bijdrage aan geleverd. We komen op voor het algemeen belang. Met meer dan 3.000 ondernemingen denken we daar een breed draagvlak voor te hebben."

Luwel, die geen weet zegt te hebben van twistpunten in het verleden, ziet in Huts desalniettemin een "schitterend ondernemer", maar ook een "markant persoon die toch heel graag de media opzoekt". "Dat mag, en we nemen nota dat hij geen lid meer wil zijn, maar goed, elke dag krijgen en verliezen we leden", klinkt het.

Wij hebben als Voka meneer Huts opgezegd, want hij had zijn lidgeld al twee jaar niet betaald, terwijl hij van onze diensten heeft genoten. Luc Luwel (Voka)