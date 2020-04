Hulpverlening aan mensen met psychische problemen niet stilgevallen JG

15 april 2020

14u26

Bron: Belga 3 Het geestelijk gezondheidsnetwerk Diletti en de patiëntenvereniging UilenSpiegel weerleggen de misvatting dat hulpverlening aan mensen met psychische problemen vanwege de coronacrisis zou weggevallen zijn. "Deze misvatting brengt risico's met zich mee, want de coronadreiging heeft een grote impact op personen die psychisch kwetsbaar zijn", aldus beide organisaties, hierin gesteund door zelfstandige psychologenkringen.

“Het algemene klimaat van angst en onzekerheid, in combinatie met het opgelegde sociaal isolement vormt een voedingsbodem, waarin psychische en psychiatrische problemen makkelijk toenemen. Het is daarom van cruciaal belang duidelijk te communiceren dat mensen met een psychische kwetsbaarheid ook in coronatijden beroep kunnen blijven doen op gepaste hulp", aldus beide organisaties, die tevens aandringen dat er ook op Vlaams en nationaal niveau helder gecommuniceerd wordt over het aanbod.

Uit een bevraging van Diletti blijkt dat zowel de residentiële als ambulante hulpverlening klaarstaan om mensen met psychische problemen op te vangen. Ook het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt nog mensen met welzijnsgerelateerde vragen en biedt psychosociale ondersteuning. De Centra Geestelijke Gezondheidszorg zetten hun ondersteuningsaanbod verder. In de regio's Leuven, Druivenstreek en Zuid-Oost-Hageland bieden op initiatief van de lokale psychologenkringen zelfstandig psychologen online gesprekken aan.

Luisterlijn

De patiëntenvereniging UilenSpiegel heeft een luisterlijn opgestart waarin ervaringsdeskundigen een luisterend oor bieden en wijzen op het feit dat de geestelijke gezondheidszorg geenszins is stilgevallen. Dit aanbod is bereikbaar op 02/3154400 en via chat (www.uilenspiegel.net).

Diletti heeft op haar website en via digitale folders het huidige ondersteuningsaanbod tijdens de coronaperiode in kaart gebracht ten behoeve van hulpverleners. Ze kunnen ook terecht bij www.psychewijzer.be en www.consultdesk.be.

