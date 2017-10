Hulpverleners luiden alarmbel: dakloze kinderen snuiven lijm in Gent

redactie

10u31

Bron: DeMorgen, Nieuwsblad

Visit Gent In de omgeving rond de Dampoort snuiven jonge kinderen alles wat ze kunnen vinden.

Hulpverleners in Gent maken zich zorgen over een verontrustende nieuwe trend aan de Dampoort en in het Baudelopark. Jonge kinderen snuiven er alles wat ze kunnen vinden: van lijm tot aanstekergas. Dat meldt het Nieuwsblad.