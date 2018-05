Hulpverlener uit Antwerpen randt jonge voetballers aan tijdens EHBO-oefeningen HR

04 mei 2018

19u39

Bron: Belga 90 Een 47-jarige man uit Antwerpen is vrijdag veroordeeld tot dertig maanden voorwaardelijk, omdat hij drie tienerjongens had aangerand. De beklaagde was de hulpverlener bij hun voetbalploeg in Schoten. Hij had de slachtoffers gevraagd of hij zijn EHBO-technieken op hen mocht oefenen, maar gebruikte dat als excuus om hen te kunnen aanraken.

De beklaagde is vrijwilliger en lesgever bij het Rode Kruis en was ook de EHBO-verantwoordelijke bij de voetbalclub, waar hij ook trainingen gaf. Hij had jongens uit de ploeg gevraagd of ze hem wilden helpen bij de voorbereiding van zijn EHBO-les door een bewusteloos slachtoffer te spelen.

Eén van de jongens verklaarde dat de beklaagde met zijn hand onder zijn t-shirt ging en over zijn borstbeen had gewreven. Hij ging ook met zijn hand onder zijn broek en raakte zijn liesstreek aan. De jongen voelde zich daar ongemakkelijk bij.

Een andere tiener vertelde de politie dat de beklaagde hem aan zijn penis had aangeraakt, terwijl hij dat niet wou. De veertiger had ook zijn lippen op die van hem geplaatst om mond-op-mondbeademing te oefenen. Ook een derde jongen vertelde daarover. De beklaagde had via Facebook nog een vierde tiener proberen te ronselen, maar die had de boot afgehouden, ook al bleef de man aandringen.

De feiten waren in 2016 aan het licht gekomen. Een bezorgde vader had toen aangifte gedaan nadat hij een chatconversatie tussen de beklaagde en zijn zoon had gelezen. De beklaagde erkende dat hij een zekere interesse had in jongeren en was bereid om in therapie te gaan. Hij ontkende één feit van aanranding, maar de rechtbank vond ook dat bewezen.

Contactverbod

De beklaagde kreeg dertig maanden cel met uitstel, op voorwaarde dat hij een gespecialiseerde behandeling volgt voor zijn seksuele problematiek en een contactverbod met minderjarigen naleeft. Dat verbod geldt niet voor zijn twee pleegkinderen.