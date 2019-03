Hulpverlener aanslagen Brussel zet hongerstaking op luchthaven stop FVI

10 maart 2019

12u46

Bron: Belga 0 Philippe Vandenberghe, een van de eerste hulpverleners na de aanslag van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem, heeft een punt gezet achter zijn hongerstaking. Dat heeft hij aangekondigd op zijn Facebook-pagina. Vandenberghe heeft een brief gekregen van premier Charles Michel, die tegemoet komt aan een deel van zijn eisen voor de schadevergoeding van de slachtoffers.

Vandenberghe werkt als informaticus op de luchthaven. Hij begon op 14 februari een hongerstaking om de manier aan te klagen waarop zijn invaliditeitsgraad werd vastgesteld door twee artsen van bevoegde geneeskundige dienst. Hij klaagt ook aan dat er nog geen beroepsprocedure is voorzien, terwijl die nochtans voorzien is in een wet van juli 2017.

Het probleem rond die ontbrekende "verzoeningsprocedure" zal binnenkort opgelost zijn. "Ik kan jullie melden dat het koninklijk besluit binnenkort wordt afgerond door de minister van Volksgezondheid en erg snel zal worden gepubliceerd", schreeft de premier. "De aanslagen van 22 maart 2016 zijn een tragedie voor België. Ze hebben diegenen die er slachtoffer of getuige van waren, onherroepelijk getekend en ik wil opnieuw mijn volledig medeleven betuigen voor de horror die jullie op die dag hebben meegemaakt".

Vandenberghe reageert verheugd op dit "goede nieuws". "Gandhi had 21 dagen hongerstaking nodig om het Britse Rijk te laten plooien. Ik had er slechts 25 nodig om de toepassing van een wet uit 2017 te verkrijgen", luidt het. Vandenberghe laat verstaan dat hij juridische stappen zal zetten om zijn rechten rond andere punten te laten gelden.