Hulplijn voor pedofielen miste 1.400 oproepen ARA

23 november 2019

05u06 1 De hulplijn ‘Stop it Now!’ voor mensen met pedofiele gevoelens heeft al bijna 1.400 telefoontjes gekregen buiten haar openingsuren. Nu kan je de hulplijn maar drie halve dagen per week bellen.

Sinds mei 2017 kunnen mensen met pedofiele gevoelens, daders of familieleden terecht bij ‘Stop it Now!’. De hulplijn werd sindsdien al 966 keer gecontacteerd, de helft via mail, de andere helft via de telefoon. “Maar er waren nog eens drie keer zoveel oproepen buiten de openingsuren”, ontdekte Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

De hulplijn is nu drie halve dagen bereikbaar: dinsdag van 15u tot 19u, woensdag van 9u30 tot 12u30 en vrijdag van 12u tot 15u. Schryvers vraagt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om die momenten uit te breiden. “Mensen moeten al veel moed vinden om de hulplijn te contacteren. Als ze dan geen gehoor krijgen, moeten ze die drempel een volgende keer wéér overwinnen.”



Beke laat weten dat de hulplijn ook in andere landen op deze manier werkt, zonder 24/7-permanentie. “Maar ik zal met de mensen achter het project bespreken of een aanpassing nodig is.”