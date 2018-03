Hulplijn voor pedofielen en hun naasten start campagne op TK

17 maart 2018

07u21

Bron: Belga 0 'Stop it Now!', de hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun omgeving, lanceert maandag een campagne op de radio en sociale media. Die moet haar naamsbekendheid verhogen zodat seksueel misbruik nog beter preventief kan worden aangepakt.

De campagne bestaat uit een radiospot en een campagnefilmpje. De radiospot zal tot en met vrijdag dagelijks worden uitgezonden op de radiozenders van de openbare omroep. Het campagnefilmje zal op Facebook, Instagram en Twitter te zien zijn.

"Met deze campagne willen we de sociale omgeving, en partners in het bijzonder, sensibiliseren om bij vragen, vermoedens en bezorgdheden volledig anoniem 'Stop it now!' te contacteren. Zij spelen immers een prominente rol in het voorkomen van seksueel kindermisbruik", legt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V) uit. Daarnaast spreekt de campagne ook mensen aan die misbruikbeelden van minderjarigen hebben bekeken en dit gedrag willen stoppen.

'Stop it Now!' bestaat nu tien maanden, en werd van 19 mei tot en met 1 maart 375 keer gecontacteerd. Van de mensen die contact opnamen, kampte 31 procent met pedofiele gevoelens en had 20 procent beelden van misbruik van minderjarigen bekeken. In zes procent ging het om recidivepreventie en waren de contactnemers personen die ooit feiten van seksueel misbruik van minderjarigen pleegden. 'Stop it Now!' heeft aan deze personen informatie, advies en ondersteuning geboden. Daarnaast werden 48 personen doorverwezen voor een langduriger behandeltraject.

Bijna allemaal ernstig

In 23 procent van de gevallen ging het om mensen die bezorgd zijn om anderen: 15 procent dichte naasten en 8 procent professionals. Bij die dichte naasten waren 15 partners. Voor het overige waren er 13 procent mensen met maatschappelijke en informatieve vragen, en 5 procent met andere vragen. Op tien maanden tijd kreeg 'Stop it Now!' slechts drie oproepen die niet ernstig waren.

Opvallend is dat van de 375 contacten er 229 via e-mail verliepen, en 146 telefonisch. "Telefonisch contact is anoniem en gratis, we hebben ervoor gezorgd dat het telefoonnummer niet op de factuur komt. We zien echter dat meer mensen e-mailen, en dat sommigen dat zelfs met naam en toenaam doen. Het lijkt er dus op dat mensen er vertrouwen in hebben dat 'Stop it now!' vertrouwelijk met hun informatie zal omgaan. Het is ook mogelijk dat Belgen liever mailen dan direct telefonisch contact te hebben", zegt Minne De Boeck, criminologe aan het Universitair Forensisch Centrum.

Zelfmoordgedachten

De hulplijn baart zich wel zorgen over de tientallen mensen die contact opnamen omdat ze kampten met zelfmoordgedachten. De medewerkers van de hulplijn, allemaal dadertherapeuten met ervaring binnen gespecialiseerde behandelcentra, kregen daarvoor inmiddels een aangepaste vorming.

De Boeck is tevreden over de start die de hulplijn genomen heeft. "Het aantal contactnames komt neer op gemiddeld meer dan een persoon per dag. Zonder dit laagdrempelige hulpaanbod hadden we die mensen misschien niet bereikt." Ook heeft ze het gevoel dat de lijn positief onthaald werd. "Het debat moet op een zo genuanceerd mogelijke manier worden gevoerd, en ik heb het gevoel dat het in de maatschappij de goede richting is aan het uitgaan, al is er nog werk aan de winkel."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.