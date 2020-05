Hulplijn 1712 ziet aantal oproepen over huiselijk geweld verdubbelen tijdens coronacrisis ADN

07 mei 2020

11u37

Bron: Belga 0 "Bang om in uw kot te blijven? ", zo luidt de nieuwe campagne van hulplijn 1712 over huiselijk geweld. Tijdens de coronacrisis zag de hulplijn het aantal oproepen verdubbelen. Dat is meteen ook het hoogste aantal oproepen voor 1712 sinds de oprichting in 2012.

De hulplijn wil met de campagne slachtoffers en personen, betrokken bij huiselijk geweld, oproepen om 1712 te contacteren. Je kan er zowel terecht voor lichamelijk, psychisch, economisch als seksueel geweld.

Thuisblijven is niet zo simpel als het thuis onveilig is, meldt Wim Van de Voorde, coördinator van 1712, in een persbericht. "De werkvloer, de school, sportclubs, verenigingen en andere vrijetijdsactiviteiten vormen voor vele mensen een veilige haven. Nu is die veilige plek veelal weggevallen. Bovendien zagen we een toename van stress, spanningen en conflicten in gezinnen en relaties, waardoor sluimerend geweld escaleerde.”

Kindermishandeling en partnergeweld

In april 2020 kreeg 1712 maar liefst 952 oproepen over 1.269 mogelijke slachtoffers van geweld. Dat zijn meer dan dubbel zoveel oproepen en dubbel zoveel mogelijke slachtoffers van geweld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De meeste oproepen gingen over kindermishandeling en partnergeweld.

Het stijgende aantal oproepen betekent niet noodzakelijk dat familiaal geweld is toegenomen. Het cijfer zegt wel iets over de doorstroming naar de professionele hulpverlening. "We kunnen geen sluitende uitspraken doen of familiaal geweld nu al dan niet is toegenomen tijdens de coronacrisis. Het stijgende aantal oproepen kan evengoed wijzen op een betere bekendheid van hulplijn 1712 bij de burger", aldus Van de Voorde.

"Bang om in uw kot te blijven?" Als thuisblijven onveilig is... Nieuwe campagne van hulplijn 1712 over huiselijk geweld.

Blijf niet zitten met vragen over geweld, bel of chat met een professionele hulpverlener van 1712. https://t.co/zqTDZDxZtq pic.twitter.com/UAh4JNo91T CAW(@ CAWGroep) link

Lees ook: Twee vrouwen gedood door hun (ex-)partner en één moordpoging: neemt huiselijk geweld in Limburg toe? “Ook in lockdown halen we tien agressors per maand weg bij hun gezin” (+)