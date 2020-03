Hulplijn 1712 merkt geen grote stijging in aantal oproepen: “We maken ons zorgen” ttr

30 maart 2020

12u33

Bron: belga 0 Bij 1712, de hulplijn voor slachtoffers van geweld, merken ze de laatste dagen en weken geen opvallende stijging van het aantal oproepen. Reden tot bezorgdheid, zegt coördinator Wim Van de Voorde, want dat er door de coronamaatregelen een toename van intrafamiliaal geweld is omdat gezinnen veel vaker samen thuis zitten, "is een certitude". "Het kan erop wijzen dat slachtoffers in gezinnen met structureel geweld geen mogelijkheid zien om ons te bereiken", klinkt het.

'Blijf in uw kot', dat is hét devies van de overheid om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. Veel gezinnen zitten daarom al een tijdje veel vaker bij elkaar in huis dan normaal het geval zou zijn: de lessen op school zijn opgeschort, veel ouders werken thuis en buitengaan mag enkel voor essentiële verplaatsingen of voor wat beweging.

Hulplijn 1712 verwacht daardoor een toename in het intrafamiliaal geweld. "Dat is eigenlijk een certitude", zegt coördinator Wim Van de Voorde. "Alle risicofactoren zijn er: sociaal isolement, veel gezinsleden samen in kleine ruimtes en een algemeen angstgevoel."

Mogelijke verklaringen

Maar toch ziet de hulplijn tot nog toe geen opvallende toename in het aantal oproepen of chatgesprekken met slachtoffers. "Daar maak ik me toch wel wat zorgen over", zegt Van de Voorde, "want het zou erop kunnen wijzen dat in gezinnen waar sprake is van structureel geweld de slachtoffers geen mogelijkheid zien om ons te bereiken." Slachtoffers in gezinssituaties waar dwingend, controlerend geweld plaatsvindt, vinden sowieso al moeilijker de weg naar hulp, legt Van de Voorde uit, "maar in deze situatie, waar gezinnen constant samen zitten, is het mogelijk nog moeilijker."

Naast het gebrek aan privacy zijn er volgens Van de Voorde nog andere verklaringen. "De bijkomende zorg voor de kinderen waardoor 'hulp zoeken' geen prioriteit is, of de foute veronderstelling dat er helemaal geen hulpverlening bereikbaar is door de coronamaatregelen", zegt hij. Tot slot is ook de afwezigheid van zogenaamde 'poortwachters', zoals leerkrachten, CLB-medewerkers of hulpverleners aan huis die aansporen om professionele hulp te zoeken, een reden waarom 1712 momenteel niet meer oproepen krijgt, aldus Van de Voorde.

De hulplijn bekijkt daarom intern of er nog meer ingezet kan worden op de bekendheid van 1712 en informeert medewerkers over manieren waarop ze slachtoffers beter kunnen bijstaan, bijvoorbeeld door codewoorden af te spreken en instructies te geven om oproepen of chatgesprekken nadien grondig te wissen. Vorige week verspreidde 1712 al een poster met tips over hoe gezinnen met extra spanningen kunnen omgaan. "Die wordt alvast massaal gedeeld", aldus Van de Voorde.

