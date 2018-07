Hulplijn 1712 kreeg 'mystery call' van Hilde Crevits bvb

05 juli 2018

15u47

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft zelf een mystery call gedaan naar de Vlaamse hulplijn 1712, voor mensen die te maken krijgen met geweld. Dat zei ze vandaag in het Vlaams parlement.

Crevits kreeg in het parlement een vraag van Vera Celis (N-VA) over de zorgwekkende trend van pesten op school. De minister noemde de hulplijnen Awel, CLBch@t en 1712 heel waardevol in de aanpak van pesten. "1712 kan heel relevant zijn omdat je onmiddellijk wordt doorverwezen naar een nuttige instantie. Het is nuttig om eens zelf te bellen om te zien hoe dat loopt. Ik heb dat al geprobeerd. Mijn kabinet weet dat zelfs niet. Ik was zeer positief verrast over de 'mystery call' door mezelf."

Haar telefoontje was niet het gevolg van een pestsituatie, zei Crevits. "Ik heb gebeld om te kijken hoe het werkte en of ik op maat werd bediend. Die nummers worden immers voor zoveel dingen ingezet. Ik ben daar zeer aangenaam over verrast."

Vorige maand bleek nog uit een onderzoek van de UGent dat bijna de helft van de Vlaamse jongeren aangeeft slachtoffer te zijn van pesten of cyberpesten. Crevits wil dat nuanceren, omdat die conclusie is gebaseerd op één enkele vraag in het onderzoek. "Het aantal jongeren dat zwaar gepest wordt blijft eigenlijk stabiel, maar de globale cijfers nemen af", aldus de minister. Ze wacht het vervolgonderzoek af, maar wil het probleem intussen wel verder aanpakken. "U weet dat welbevinden op school voor mij heel belangrijk is. Ik was dan ook een beetje verrast toen de minister-president zei dat voor het welbevinden de slinger is doorgeslagen." Naast de hulplijnen rekent ze onder meer op het project De Conflixers van de Vlaamse Scholierenkoepel en op de vormingen van çavaria.