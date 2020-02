Hulplijn 1712: 4.400 mogelijke slachtoffers kindermishandeling in 2019 RL

11 februari 2020

01u15

Bron: Belga 0 Hulplijn 1712 heeft in 2019 oproepen gekregen over 4.400 kinderen die mogelijk slachtoffer waren van kindermishandeling. Naar aanleiding van Canvas-documentaire 'Als je eens wist' lanceert 1712 maandag een campagne over kindermishandeling.

Volgens hulplijn 1712, een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, komt kindermishandeling vaker voor dan de meesten denken. Minstens 3 procent zou te maken hebben met een ernstige vorm van kindermishandeling, zoals lichamelijke of emotionele mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik, klinkt het.

"Zestig procent van de gemelde personen over wie 1712 oproepen krijgt, zijn kinderen. Vorig jaar ging het over meer dan 4.400 kinderen waarvan meer dan 1.700 jonger dan 6 jaar", zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712, in een persbericht. Meestal nemen volwassenen uit de nabije omgeving van het kind contact op met 1712, zoals ouders, grootouders, andere familieleden of buren.

‘Als je eens wist’

Nu Canvas de documentaire 'Als je eens wist' uitzendt, lanceert 1712 een campagne, waarvoor de hulplijn samenwerkt met het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. Gedurende een maand zal 1712 een animatiespot over kindermishandeling via sociale media en op Canvas promoten. Met de campagne richt 1712 zich op burgers met vragen over kindermishandeling of vermoedens van kindermishandeling.

Handelingsverlegenheid van omstaanders van kindermishandeling is een van de redenen waarom vele gevallen van kindermishandeling door de mazen van het net glippen. Met deze spot wil 1712 omstaanders van kindermishandeling de boodschap geven dat onze hulplijn een verschil kan maken voor de veiligheid en het welzijn van kinderen", aldus Van de Voorde.

Hoe te bereiken?

Hulplijn 1712, de professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling, is gratis en anoniem. De hulplijn is elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat bereikbaar.