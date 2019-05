Hulp bij zelfdoding: parket start onderzoek mvdb

29 mei 2019

17u14

Bron: Belga 1 Het parket Oost-Vlaanderen start een onderzoek naar de Coöperatie Laatste Wil, de Nederlandse organisatie die zoekt naar een veilig, legaal en humaan zelfdodingsmiddel en volgende maand in België twee bijeenkomsten organiseert.

Zoals onze krant vanochtend al meldde, telt de vereniging in België al 700 leden. De Nederlandse organisatie pleit al jaren voor meer zelfbeschikking over leven en dood en houdt bijeenkomsten voor mensen die graag ooit zelfstandig en zonder tussenkomst van een arts hun leven willen beëindigen. “We willen vooral onze organisatie voorstellen, vertellen aan leden waar we precies voor staan en hen inlichten over de wettelijke mogelijkheden bij een levenseinde”, aldus secretaris Bert van Herk. Er zal door de organisatoren niet expliciet over het laatstewilmiddel, een ‘zelfmoordpoeder’, worden gesproken.



Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie reageert erg bezorgd op de Belgische bijeenkomsten. “We vrezen dat die mensen in een suïcideproces zullen aantrekken”, zegt directeur Gwendolyn Portzky. Palliatief arts Wim Distelmans heeft begrip voor de visie van Coöperatie Laatste Wil, maar noemt het in de praktijk onhaalbaar. “Hoe ga je ervoor zorgen dat het niet bij de verkeerde mensen terechtkomt?”



Het parket Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar het zelfdodingsmiddel, bevestigt de persmagistrate. Het onderzoek zit nog in een beginfase en het parket wil onder meer nagaan over wat soort middel het gaat. De bijeenkomst van de vereniging vindt normaal op 24 juni plaats in Gent. Ook in Nederland is het openbaar ministerie vorig jaar met een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de Coöperatie Laatste Wil.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.