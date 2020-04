Hulde aan creatieve jongeren en aan hele bevolking: “Goed aangepast aan nieuwe leefregels, blijkt ook uit dataverkeer” jv

08 april 2020

12u17

Bron: belga 6 “De bevolking heeft zich goed aangepast aan de nieuwe leefregels”, zei Yves Stevens, woordvoerder van het nationaal crisiscentrum op de dagelijkse briefing. “Dat blijkt onder meer uit een analyse van het dataverkeer van vorige week. Die wees uit dat 70 procent van de bevolking zich in zijn eigen gemeente heeft opgehouden.” Stevens prees ook de creativiteit van de jongeren in deze lastige tijden. Viroloog Steven Van Gucht zei op zijn beurt dat “de piek zich lijkt af te tekenen”. “Samen zullen we deze duivel weer in zijn kot krijgen”, aldus Van Gucht.

"De piek lijkt zich af te tekenen, want voor het eerst is het aantal patiënten in onze ziekenhuizen gezakt", zei interfederaal woordvoerder en viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persbriefing van het nationaal crisiscentrum. "Maar de druk op onze gezondheidsinstellingen blijft hoog. Niettemin, samen zullen we deze duivel weer in zijn kot krijgen.”

Van Gucht gaf toe dat de situatie in de woonzorgcentra moeilijk ligt en zei dat de personeelsleden in die instellingen een heldenrol speken. "Zij moeten professioneel ondersteund worden", voegde hij eraan toe. Van Gucht riep daarom ook de mensen die nog mondmaskers thuis liggen hebben, om die naar een rusthuis in hun buurt te brengen. "Daar kunnen er levens mee gered worden.“

Solidariteit

Woordvoerder Yves Stevens prees dan weer de jongeren voor de creatieve manier waarop ze zich bezighouden, en dat terwijl ze wel andere voorstellingen en verwachtingen hadden van deze vakantieperiode waarnaar ze zo hadden uitgekeken. Hij prees ook de solidariteit die leeft onder de bevolking, waarbij jongeren bijvoorbeeld boodschappen doen voor bejaarde mensen die dat nu niet zelf kunnen doen. “Dit geeft veerkracht aan de samenleving om door deze moeilijke periode te geraken”, aldus Stevens. Op de vraag wanneer er examens zouden kunnen gehouden worden, zei hij dat “daar nu nog niet op kan geantwoord worden”.

Over de vele doden zeiden zowel Van Gucht als Stevens dat ze hun begrip, steun en medeleven willen uitdrukken aan de nabestaanden, “want elke dode is er een te veel”.

“We hechten aan de transparantie om de bevolking in te lichten over de situatie zoals die is”, zei Van Gucht bij het begin van de persbriefing. “Maar we beseffen dat achter de cijfers ook families, mensen, vrienden zitten. We willen daarom ons begrip en onze steun aan de nabestaanden betuigen.”



