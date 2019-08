Huizen scheuren door aanhoudende droogte: “Verzekeraar heeft zelfs niet moeite gedaan om te komen kijken” LH LDW

13 augustus 2019

16u04

Bron: VTM NIEUWS 0 De aanhoudende droogte in ons land, heeft onverwachte gevolgen. Op sommige plaatsen in Vlaanderen is de ondergrond zo hard gekrompen door het tekort aan neerslag, dat huizen beginnen te scheuren. Vooral voor woningen die gebouwd zijn op kleigronden zijn de gevolgen groot. De vloeren en muren in het huis van Ronny Vanhoutte uit Zwevegem zitten vol met barsten.

“Zie je die horizontale barst, onder de vensterbank, die is nieuw”, zegt Ronny Vanhoutte. Overal in zijn huis zijn er barsten in de vloeren en de muren. Het is op sommige plaatsen zelfs zo erg dat enkele muren ook niet meer recht staan. “Ik kon hier geen deur meer dichtdoen door de verzakking. Dus ik heb al de deuren eraf gehaald en opnieuw gemonteerd", gaat hij verder.

Volgens Ronny’s architect is de ondergrond van klei in combinatie met de grote droogte van de afgelopen weken de oorzaak van het probleem. De klei droogt uit en krimpt, waardoor de ondergrond mee krimpt en de muren dus verschuiven.

We zien het fenomeen de laatste jaren weer sterk toenemen. Vooral in de streek rond Kortrijk, Ieper en de Vlaamse Ardennen Jan Maertens, professor grondmechanica

“De eerste keer dat er melding van scheuren in huizen door de droogte werd gemaakt, was in 1976. Toen was er ook een lange droge zomer. We zien het fenomeen de laatste jaren weer sterk toenemen. Vooral in de streek rond Kortrijk, Ieper en de Vlaamse Ardennen", legt Jan Maertens, professor grondmechanica, uit.

Hopeloze situatie

Ronny contacteerde al zijn verzekeraar om te bekijken of zijn brandverzekering de schade kan dekken, maar dat bleek niet het geval. “Ik heb een paar keer aangedrongen, ze zeggen dan dat ze een dossier gaan opmaken, maar het is hopeloos. Ze hebben zelfs de moeite niet gedaan om te komen kijken.”

Specialisten hopen dat de droogte kan erkend worden als ramp, zodat de overheid financieel kan tussenkomen.