Huiszoekingen uitgevoerd bij Proximus-topvrouw Dominique Leroy KVE

19 september 2019

18u35

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 22 Er is een huiszoeking uitgevoerd in het bureau van vertrekkend topvrouw Dominique Leroy in het hoofdkantoor van Proximus. Dat meldt het bedrijf en is ook aan HLN bevestigd. Eerder had het Brusselse parket al bevestigd dat er “meerdere huiszoekingen” hebben plaatsvonden in een lopend onderzoek.

Volgens gerechtelijke bronnen gaat het om een onderzoek naar handel met voorkennis. Nadat Leroy haar vertrek had aangekondigd, raakte bekend dat ze een maand eerder een pakket Proximus-aandelen had verkocht ter waarde van ruim 285.000 euro. Beurswaakhond FSMA startte daarom een onderzoek naar de aandelentransactie.

Leidinggevenden bij beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om hun beurstransacties te melden zodra het totaalbedrag in een kalenderjaar boven de 5.000 euro gaat. De FSMA maakt die transacties vervolgens openbaar.

Koersgevoelige informatie

Het vertrek van een sleutelpersoon in een bedrijf geldt als koersgevoelige informatie. Transacties zoals die van Leroy worden daarom door de beurswaakhond onder de loep genomen. Als uit het onderzoek zou blijken dat er daadwerkelijk handel met voorkennis plaatsvond, riskeert Leroy een administratieve sanctie.

Leroy kondigde twee weken geleden haar vertrek aan bij telecomoperator Proximus. Aanvankelijk zou Leroy, die aan de slag gaat bij sectorgenoot KPN in Nederland, nog tot 1 december blijven. Uiteindelijk kwamen de raad van bestuur en Leroy onderling overeen dat ze al op 20 september de deur achter zich dicht zou trekken.

KPN neemt kennis van de berichtgeving

KPN “neemt kennis van de berichtgeving” over de huiszoekingen bij vertrekkend Proximus-CEO Dominique Leroy. Het is niet duidelijk of er ook bij KPN, haar toekomstige werkgever, speurders zijn geweest. “In algemene zin kunnen we zeggen dat we desgevraagd meewerken aan onderzoeken van overheidsinstanties”, is het enige wat een woordvoerster van het Nederlandse telecombedrijf nog kwijt wil.

