Huiszoekingen op kabinet Zuhal Demir ESA

11u55

Bron: Belga 93 Photo News Staatssecretaris Zuhal Demir De politie voert deze voormiddag huiszoekingen uit op het kabinet van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA). Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De huiszoekingen kaderen in het onderzoek rond de International Polar Foundation van Alain Hubert. Een tiental agenten in burger zijn aanwezig op het kabinet. Voorlopig wil het parket geen verdere informatie kwijt.



De Belgische overheid is sinds juni de enige eigenaar van de poolbasis Elisabeth. Het beheer ervan is toegekend aan het IPF van Hubert, voor een periode van minstens zes jaar. De concessie is verlengbaar met drie jaar. Het bestuur van de poolbasis staat onder leiding van een internationale vzw waar vertegenwoorigers van de overheid zetelen, die daar geen zitpenningen voor mogen ontvangen



