Huiszoekingen in Oost-Vlaanderen voor internationaal onderzoek naar sociale fraude in transport- en bouwsector kv

12 december 2019

18u53

Bron: Belga 10 De federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd bij bedrijven uit de transport- en bouwsector, in een internationaal onderzoek naar sociale fraude. De firma's maakten vermoedelijk gebruik van nepfirma's in het buitenland om goedkope arbeidskrachten te kunnen inzetten in België, meldt de federale politie.

Het ging om acties rond sociale fraude bij een groot bedrijf in de transportsector en een bedrijf in de bouwsector. "Op zondag 1 december was er een grootschalige actie met onder andere een huiszoeking in een bedrijf in Temse, alsook controles van de vrachtwagenchauffeurs van het bedrijf en controles in de Antwerpse haven", zegt de politie, die in totaal 63 chauffeurs kon verhoren. "Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de omstandigheden waarin de chauffeurs moeten werken en verblijven - in en rond hun vrachtwagen - ondermaats zijn."

Bulgaarse en Roemeense chauffeurs

De transportfirma uit Temse heeft een zusteronderneming in Bulgarije, waarbij vrachtwagens worden ingeschreven in Bulgarije en Bulgaarse en Roemeense chauffeurs met Bulgaarse arbeidsovereenkomsten worden tewerkgesteld. "Er zijn aanwijzingen dat de onderneming in Bulgarije een nepfirma is en dat de gehele activiteit vanuit Temse wordt aangestuurd. In dat geval moet de volledige onderneming als een Belgische firma worden beschouwd, dienen de werknemers te worden aangegeven aan de Belgische sociale zekerheid en dienen de chauffeurs betaald te worden volgens de Belgische normen", melden het Gentse arbeidsauditoraat en de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen.

Hongaarse werknemers

Het andere onderzoek is gericht naar een bedrijf uit Evergem dat werkzaam is in de bouwsector. De firma voor onder meer schilder- en stukadoorwerken werkt met Hongaarse werknemers. “Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijks sprake is van fictieve onderaanneming(en) in Hongarije, waarbij de Hongaarse gedetacheerde werknemers volledig aangestuurd worden vanuit België. Op dinsdag 10 december 2019 werd er een gelijktijdige actie uitgevoerd in België en Hongarije. In België werden zes huiszoekingen uitgevoerd door de FGP Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de sociale inspectiediensten. Deze gebeurden te Evergem, Deinze, Mol en Herzele. Hierbij werden 11.000 euro cash geld en de boekhouding in beslag genomen, en werden meerdere personen verhoord.”

In Hongarije werden op hetzelfde moment drie huiszoekingen uitgevoerd op de maatschappelijke zetels van de (schijn)vennootschappen, zegt de politie. “Tevens werd overgegaan tot verhoor van één zaakvoerder, één boekhoudster en een zestal werknemers. Uit de eerste vaststellingen ter plaatse bleek dat er een tiental firma’s gevestigd zijn op eenzelfde adres, terwijl dit een gewone woning betrof. Ook hier zijn er aanwijzingen dat de firma vanuit België geleid wordt en de zogezegde firma’s in Hongarije schijnfirma’s zijn.”