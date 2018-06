Huiszoekingen in België en Roemenië in onderzoek naar sociale dumping in bouwsector bvb

11 juni 2018

16u12

Bron: Belga 0 In een onderzoek naar georganiseerde sociale dumping in de bouwsector hebben er vandaag 17 huiszoekingen plaatsgevonden, voornamelijk in West-Vlaanderen. Er werden twee mensen opgepakt. In Roemenië werden zeker 9 bedrijven doorzocht. Dat meldt het federaal parket.

"Het dossier betreft een criminele organisatie die zich zou schuldig maken aan ernstige vormen van sociale dumping in de bouwsector door middel van de oprichting van een aantal Roemeense postbusvennootschappen", zo staat in een persbericht. "Vanuit deze bedrijven zouden tientallen werknemers over verscheidene jaren heen ten onrechte gedetacheerd zijn naar België, met ontduiking van Belgische socialezekerheidsbijdragen tot gevolg."

De onderzoeksrechter zal later beslissen over de eventuele verdere aanhouding van de voor verhoor opgepakte mensen.