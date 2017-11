Huiszoekingen bij provinciale diensten van Henegouwen in Bergen en Hornu ep

14u58

Bron: Belga 0 BELGA Op de hoofdzetel van de centrale administratie in Bergen zijn vanochtend huiszoekingen verricht door de gerechtelijke politie. Die kaderden in een dossier van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) dat behandeld wordt door het arbeidsauditoraat.

Volgens de provincie Henegouwen vonden de huiszoekingen plaats "naar aanleiding van de controles die de RSZ om de drie jaar doet bij de lokale en provinciale administraties, om de gegevens met betrekking tot de prestaties en lonen van het personeel te controleren".

Controle

De afgelopen maanden waren verschillende provinciale ambtenaren het voorwerp van een onderzoek door de lokale politie van Henegouwen. De provinciale diensten zeiden in een verklaring dat "de laatste driejaarlijkse controle plaatsvond in september 2016". Tot op vandaag zijn de conclusies niet aan de provincie overgemaakt. "Het lijkt erop dat de RSZ door het ondervragen van ambtenaren wil controleren of de informatie die bij de administratie verkregen werd overeenkomt met de realiteit van de diensten, door het grotendeels gedecentraliseerde karakter van de provinciale instelling", aldus de provincie.

In het persbericht zegt ze ook dat ze "zeer aandachtig alle wettelijke verplichtingen op het vlak van werktijden, het bijhouden van sociale documenten, het betalen van socialezekerheidsbijdragen en de regelgeving over allerhande voordelen naleeft".

Lang onderzoek

Volgens Sudpresse, die de opmerkingen van het arbeidsauditoraat publiceerde, wordt het een lang onderzoek. Het dossier wordt onderzocht omdat de lokale openbare administraties die het onderzoek voerden "niet alle gevraagde documenten konden verkrijgen", zei arbeidsauditeur Charles-Eric Clesse.

Het onderzoek is gericht op de situatie van alle provinciale medewerkers, zo'n 1.500 ambtenaren.