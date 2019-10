Huiszoekingen bij meerdere farmabedrijven in België HAA

08 oktober 2019

13u47

Bron: Belga, ANP 38 De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is vandaag binnengevallen bij meerdere farmabedrijven in België. Ze worden ervan verdacht de concurrentie op de markt van biosimilaire geneesmiddelen tegen te werken.

De bedrijven zouden toegang van concurrenten tot de markt voor bepaalde geneesmiddelen beperken, vertragen of verhinderen. Novartis, dat genoemd wordt in een klacht rond een geneesmiddel voor ouderdomsblindheid, bevestigt aan HLN dat de huiszoekingen niet bij hen plaatsvinden.

Biosimilaire geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die een gelijkwaardige werking hebben als gepatenteerde biologische geneesmiddelen. Uit onderzoek van de mededingingsautoriteiten is gebleken dat dergelijke alternatieven voor de originele geneesmiddelen “het moeilijk hebben een plaats op de markt te veroveren”, zegt Véronique Thirion, auditeur-generaal van het auditoraat. Zo zouden ziekenhuizen bijvoorbeeld een voorkeur blijven hebben voor het originele product.



De mededingingsautoriteiten hebben dan ook de indruk, aldus Thirion, dat sommige farmabedrijven restrictieve praktijken toepassen om de introductie van die biosimilaire geneesmiddelen op de markt te verhinderen. Die praktijken bestaan er bijvoorbeeld in dat de “economische keuze van ziekenhuizen wordt beperkt”, aldus Thirion.

Bij Medaxes, de belangenorganisatie van producenten van biosimilaire geneesmiddelen, juichen ze de actie van de BMA toe. “We stellen al langer aan de kaak dat de biosimilaire geneesmiddelen weinig voet aan de grond krijgen in België”, zegt Pieter Boudrez. “In andere landen ligt de verkoop soms tot vijf keer hoger dan in België en dat is eigenlijk zeer opmerkelijk. Blijkbaar neemt de BMA nu initiatief om te onderzoeken hoe het komt dat die goedkopere alternatieven hier niet van de grond komen. We wachten de uitkomst van het onderzoek af.”

Namen of bedragen wil men niet kwijt bij het auditoraat. “Maar in de farmasector gaat het altijd om grote bedragen”, aldus nog de auditeur-generaal. Hoelang het onderzoek gaat duren, kan de autoriteit niet zeggen. De huiszoekingen betekenen niet dat de schuld van de betrokken onderneming al vaststaat.

