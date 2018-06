Huiszoekingen bij het FAVV kv

07 juni 2018

18u11

Bron: Belga 5 Op de hoofdzetel van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in Brussel zijn vanochtend huiszoekingen uitgevoerd. Dat bevestigt de woordvoerster van het voedselagentschap na berichtgeving in La Dernière Heure. Het gerecht was op zoek naar "informatie die het FAVV zelf niet viseert", klinkt het zonder verdere precisering.

"Een huiszoeking vond vanochtend plaats en we werken ten volle mee met het gerecht in het kader van haar zoektocht naar informatie. Maar het gerecht viseert niet het agentschap op zich", aldus de woordvoerster.

Volgens de Franstalige krant heeft de huiszoeking te maken met het dossier rond Veviba, het slachthuis uit Bastenaken dat in opspraak kwam nadat er fraude met de vervaldata van vlees werd vastgesteld. Die informatie kon de woordvoerster van het FAVV niet bevestigen.

Bij het FAVV vond op 29 mei reeds een huiszoeking plaats. De speurders vielen toen binnen in het kader van het dossier over het insecticide fipronil in eieren.