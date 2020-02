Huiszoekingen bij ex-bestuurder Land Invest die 906.000 euro factureerde voor een onbestaande job ADN

07 februari 2020

10u45

Bron: Belga 0 Het Luikse gerecht is een onderzoek gestart naar Valérie Dardenne. De voormalige partner van Stéphane Moreau factureerde 906.000 euro aan Land Invest voor een zo goed als onbestaande job. Bij de huiszoeking in Antwerpen werd de volledige boekhouding van Land Invest in beslag genomen, berichten Apache en Le Vif.

Volgens beide media werden in het kader van het door het Luikse parket-generaal gestarte onderzoek naar misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, op 22 januari huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen, Esneux (bij Luik), Brussel en Namen.

In Antwerpen gingen de speurders langs bij Urban Living Belgium, de opvolger van Land Invest Group. Het vastgoedbedrijf is vandaag in handen van de families Cavens en Paeleman en van het beursgenoteerde Immobel van Marnix Galle. De speurders namen er de volledige boekhouding van Land Invest Group in beslag.

Apache en Le Vif berichtten het voorbije jaar al herhaaldelijk over wantoestanden bij Land Invest Group. Daarbij kwamen zowel Erik Van der Paal, zijn Nederlandse kompaan Marc Schaling als het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund in opspraak.