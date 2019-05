Huiszoekingen bij de DIV in dossier van bende autodieven: “Werknemer heeft mogelijk geholpen om gestolen voertuigen wit te wassen” Agent, notaris en nu ook werknemer van FOD Mobiliteit geviseerd ADN

22 mei 2019

12u33

Bron: Belga 12 In het dossier rond de criminele organisatie oplichters die twee weken geleden werd opgerold, zijn vandaag huiszoekingen uitgevoerd bij de FOD Mobiliteit, meer bepaald bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

"Het gaat om een dossier dat gelinkt is aan het grote dossier", zegt het federaal parket. "Het is niet de DIV in zijn geheel die geviseerd wordt maar één persoon die er werkt en mogelijks zou geholpen hebben om gestolen voertuigen wit te wassen."

Valse overschrijvingen

De organisatie zou de voorbije twee jaar meer dan 620 feiten gepleegd hebben, waarbij ze veelal op dezelfde manier te werk ging. Ze namen contact op met mensen die hun wagen te koop aanboden op het internet, en stelden voor die te kopen. De zogenaamde kopers deden daarbij niet moeilijk over de prijs en betaalden soms een voorschot in cash. Vervolgens werd voor de ogen van de verkoper een valse overschrijving uitgevoerd, op een tablet of een smartphone. Zodra het vertrouwen van het slachtoffer gewonnen was, namen de kopers het voertuig mee. Het slachtoffer hield vaak nog een sleutel en de documenten van het voertuig.

Dat voertuig werd dan zeer snel overgebracht naar het buitenland. Pas na enkele dagen ontdekten de slachtoffers dat ze bedrogen waren en dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort. Tegen dan was het voertuig vaak al verdwenen.

Agent en notaris

In het dossier zijn in totaal al 28 verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst, onder meer een agent van de federale politie en een Brusselse notaris. Eén persoon werd intussen door de raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden.

Maandag kwam het nieuws dat nog vier andere personen in verdenking waren gesteld omdat ze zouden geholpen hebben bij de heling of het witwassen van de buit. In twee aanverwante dossiers werden ook al twee agenten van de lokale politie van Charleroi en een agent van de lokale politie Brussel Zuid in verdenking gesteld.

