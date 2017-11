Huiszoeking bij VRT in zaak Bart De Pauw TMA EB

Bron: VRT NWS 178 Photonews In het kader van de zaak Bart De Pauw is er zaterdagavond een huiszoeking aan de gang in de VRT-gebouwen aan de Reyerslaan in Brussel. Dat bevestigt de openbare omroep. De topman van de VRT, Paul Lembrechts, wordt op dit moment verhoord.

Speurders van het parket van Antwerpen afdeling Mechelen voeren zaterdagavond in de gebouwen van de VRT een huiszoeking uit. Eerder deze week onderbrak de openbare omroep het contract met de televisiemaker naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag. Bij de preventiedienst van de VRT waren getuigenissen binnengekomen. Volgens Lembrechts was het steeds hetzelfde patroon dat terugkeerde: amoureuze avances die onschuldig starten, maar escaleren en overgaan in een vorm van stalking. Zo zou het om honderden sms'en gaan, aldus Lembrechts. "Het gaat niet enkel om een kleine, flirterige boodschap. Het zijn expliciete en pornografisch getinte berichten."

Paul Lembrechts werd kort geïnterviewd bij aankomst aan de Reyerslaan. "Ik ben opgebeld door de onderzoeksrechter en kom me even aanmelden." Of er een klacht door Bart De Pauw is ingediend, wist Lembrechts niet. Mogelijk heeft het parket op eigen initiatief een onderzoek opgestart na de berichtgeving van de voorbije dagen. Dus zonder klacht van Bart De Pauw of een of meerdere slachtoffers. De Pauw zelf liet ondertussen al aan VTM Nieuws verstaan dat hij geen klacht heeft ingediend.

De huiszoeking moet meer informatie opleveren over de personen die hebben getuigd tegen televisiemaker Bart De Pauw. Zo wil men zelf kunnen contact opnemen met die personen. De VRT werkt mee aan het onderzoek.

"Het gaat om een zogenoemde afstapping door het gerecht in Mechelen. Waarom Mechelen. Dat kan te maken hebben met de woonplaats van Bart De Pauw of met de plaats waar zijn productiehuis is gevestigd, allebei in Mechelen. De onderzoeksrechter uit Mechelen is hier ter plaats en ook het parket", zegt vrt-journaliste en gerechtsspecialiste Caroline Van den Berghe in Het Journaal op één.

"Ze willen in de eerste plaats de VRT-CEO Paul Lembrechts horen. Ze willen meer informatie over het dossier van de VRT over grensoverschrijdend gedrag door Bart De Pauw", aldus Van den Berghe.

De voorbije weken zijn verschillende actrices naar de VRT gestapt om hun verhaal over grensoverschrijdend gedrag door Bart De Pauw te doen. "Het parket wil wellicht bij die actrices geraken om hun verhaal te horen."

Klacht?

Het is nog niet duidelijk of het parket het onderzoek zelf is gestart of in actie is geschoten na een klacht. "We weten niet of dit onderzoek is opgestart na een klacht. Dat zou kunnen. Waarschijnlijk is het zo dat het parket het onderzoek ambtshalve zelf heeft opgestart. Stalking is geen klachtmisdrijf. Het parket kan op basis van de informatie die de voorbije dagen in de media kwam zelf een onderzoek opstarten. Dat is het meest waarschijnlijke. Als het gaat om dit misdrijf, dan staat daar maximum twee jaar op", besluit Caroline Van den Berghe.

Belga