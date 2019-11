Huiszoeking bij speciale eenheden Bjorn Maeckelbergh

11 november 2019

17u08

Bron: Eigen berichtgeving 3 In een onderzoek naar een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan schriftvervalsing en heling zijn speurders ook binnengevallen bij de speciale eenheden van de federale politie in Etterbeek. Dat bevestigt Wenke Roggen van het federaal parket.

Volgens onze informatie dateert de huiszoeking al van vorige week dinsdag. Daarbij zou onder andere een gsm in beslag genomen zijn. Gelijktijdig met de actie in het politiekwartier vielen speurders ook op meerdere andere plaatsen in het land binnen. Daarbij werden tien verdachten aangehouden.

Het gaat om een onderzoek met een link naar een ander groot onderzoek van het federaal parket, waarbij honderden politiemensen in mei binnenvielen bij woonwagenbewoners in Asse en Zellik. Er werden toen ook twee agenten opgepakt die de verdachten zouden geholpen hebben aan valse papieren voor de verkoop van gestolen auto’s.