Huiszoeking bij sp.a-kopstuk Tom Meeuws Huiszoeking in onderzoek mogelijk gesjoemel met facturen De Lijn Redactie

16 april 2018

11u14

Bron: De Morgen, VRT 103 Het gerecht heeft vanmorgen een huiszoeking gehouden bij het Antwerpse sp.a-kopstuk Tom Meeuws. D at vernam De Morgen uit meerdere bronnen en wordt bevestigd door sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels. De huiszoeking kadert in het onderzoek naar gesjoemel met facturen bij De Lijn. Meeuws zou meegenomen zijn voor verhoor.

Eind maart werd bekend dat het parket van Antwerpen een gerechtelijk onderzoek is gestart naar mogelijk geknoei met facturen in de periode dat Meeuws directeur bij De Lijn in Antwerpen was. Meeuws zou als directeur bijvoorbeeld facturen hebben opgeknipt om de raad van bestuur te omzeilen. De huiszoeking, bij Meeuws thuis in de wijk Seefhoek, kadert in dat onderzoek.

Volgens de VRT werd Meeuws meegenomen voor verhoor. Het parket van Antwerpen geeft voorlopig geen commentaar. Lentle Jespers, woordvoerster van het parket: "Het onderzoek loopt, meer kan ik u daar niet over vertellen."

"Behoud het vertrouwen in hem"

"Deze actie maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek", reageert ook Jinnih Beels, de lijsttrekker van sp.a Antwerpen aan De Morgen. "Ik behoud het volste vertrouwen in Tom Meeuws."

Meeuws staat momenteel op de tweede plaats van de socialistische lijst in 't Stad. Eerder barstte de lijst Samen, een kartel tussen Groen, sp.a en onafhankelijken, na de heisa rond Meeuws. Groen verkoos alleen verder te gaan, Jinnih Beels kondigde daarop als onafhankelijke de sp.a-lijst te zullen trekken, Meeuws verhuisde naar plaats twee.

Net vandaag stelde de sp.a een nieuw 'wit konijn' voor voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Vanmorgen raakte bekend dat ATV-journalist Karl Apers op de lijst van de socialisten zal staan. Meeuws was op de persconferentie waar Apers werd voorgesteld, niet aanwezig. "Tom kon hier niet bij zijn, maar ik als lijsttrekker stel de kandidaten voor, meer hoeft u daar niet achter te zoeken", bleef Beels op de vlakte. "Ik ben vooral blij dat we Karl vandaag kunnen voorstellen en ik hoop dat dat nieuws niet overschaduwd wordt."