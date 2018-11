Huiszoeking bij gewezen rijkswachtkolonel in onderzoek naar Bende van Nijvel IB TMA

09 november 2018

00u55

Bron: Belga 17 In het onderzoek naar de Bende van Nijvel is er gisteren een huiszoeking uitgevoerd bij de gewezen rijkswachtkolonel Gérard Lhost in Beersel. Niemand werd van zijn vrijheid beroofd en werd er ook niets in beslag genomen, aldus het federaal parket. De gewezen rijkswachtkolonel werd dus ook niet meegenomen voor verhoor.

Lhost getuigde in de tweede parlementaire bendecommissie, onder meer over de invloed van extreemrechts binnen de rijkswacht. Hij was ook een tijdlang hoofd van het Speciaal Interventie Eskadron.

Wat de precieze aanleiding was voor de huiszoeking bij de gewezen rijkswachtkolonel is onduidelijk. Volgens het federaal parket is ze het gevolg van eerder onderzoek en staat ze los van de oproep naar getuigen die op 31 oktober gedaan werd.

