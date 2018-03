Huisnummer niet goed leesbaar? In Geraardsbergen riskeer je GAS-boete HA

12 maart 2018

22u19

Bron: Radio 2 143 Inwoners van Geraardsbergen zorgen maar beter dat hun huisnummer goed leesbaar is. De politie is er een controlecampagne gestart om onleesbare nummers van de muur te halen. Wie na een waarschuwing geen maatregelen treft, riskeert een GAS-boete, meldt Radio 2.

Een huisnummer is van cruciaal belang, licht de politie toe. Wanneer het moeilijk leesbaar is, kan dat tot onveilige situaties leiden. Omdat de nummers nog te vaak niet goed leesbaar zijn, of volledig ontbreken, is de politiezone Geraardsbergen/Lierde een controlecampagne gestart. Alle huizen worden gecontroleerd. Inwoners die na een waarschuwing geen aanpassingen doen, riskeren een GAS-boete.