Huiselijk geweld neemt toe tijdens coronacrisis: Demir sluit akkoord met hotelketen om slachtoffers op te vangen Jonas Lips

03 april 2020

Vlaams minister van Handhaven en Justitie Zuhal Demir (N-VA) bereikte vandaag een akkoord met een hotelketen om het aantal opvangplaatsen voor huiselijk geweld tijdens deze coronacrisis sterk uit te breiden.

“We moeten ons echt wel bewust zijn van de gevaarlijke situaties, waarin deze slachtoffers zich bevinden. Zij zullen zich pas bekend maken als ze weten dat ze ergens terecht kunnen”, zegt Demir.

Concreet stelt de hotelketen haar infrastructuur ter beschikking als vluchthuis voor slachtoffers tot na de coronacrisis. Dat is nodig volgens verschillende hulplijnen, want zij spreken over een verdriedubbeling van het huiselijk geweld. Over welke hotelketen het precies gaat, is niet bekend.

Slachtoffers kunnen bellen of chatten met 1712, de hulplijn bij vragen over geweld. Minderjarigen kunnen ook chatten op nupraatikerover.be