Huisbaas ingestort pand spreekt: "Alles was in orde. Dit is een catastrofe"

De ontmanteling van de gebouwen zal zeker nog tot deze avond duren. Met grote kranen wordt al een hele dag lang puin geruimd. VRT NWS kon spreken met de huisbaas van het pand dat gisteravond vernietigd werd bij een explosie op de Paardenmarkt in Antwerpen. De man heeft het over "een catastrofe" en zegt dat het hele gebouw in orde was.

Huisbaas Hamdi Chalghmi is momenteel op reis in Egypte en vernam pas enkele uren na het incident wat er zich gisteravond precies heeft afgespeeld. Dat verklaart hij aan VRT NWS. Hij keert komende nacht terug naar ons land, want hij wil duidelijkheid. "Ook ik heb vragen. Dit is ongezien. Er zijn doden... Wat een catastrofe", reageert hij telefonisch. De man zegt de afgelopen dagen alvast geen huurders gehoord te hebben die hem spraken over een eventuele gasgeur in het gebouw. Volgens Chalghmi was de woning volledig in orde. "Gas, elektriciteit, het hele huis was oké." Eerder zei diens broer, die de gsm van de man tijdens zijn vakantie op zak had, al hetzelfde.

Een van de bewoners, die op de derde verdieping van het gebouw huisde en vastzat onder het puin, had deze ochtend nochtans laten verstaan dat er al sinds 8 uur gisterochtend een doordringende gasgeur in het gebouw hing en dat dat niet de eerste keer was. Hij en enkele andere bewoners hadden geprobeerd de huisbaas te bereiken, maar zonder resultaat, klinkt het.

Huisjesmelker

Intussen zouden er niet onmiddellijk aanwijzingen zijn dat in de getroffen panden aan huisjesmelkerij werd gedaan. Dat zegt alvast de rampencoördinator van de stad Antwerpen, Bart Bruelemens. "We hebben voor die specifieke adressen nog geen meldingen gekregen, maar het onderzoek loopt nog."