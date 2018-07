Huisbaas in Leuven gaat wel héél drastisch te werk om huurder uit studio te krijgen HA

04 juli 2018

17u21

Bron: Belga 2 Een huisbaas die in Leuven een huurder uit zijn studio wil krijgen, koos voor een wel heel drastische ingreep. Hij haalde de voordeur weg. Dat heeft de politie van Leuven woensdag bekendgemaakt na een interventie in de studio.

Een 20-jarige man stelde gisteren vast dat iemand zonder toelating de studio die hij huurt in de Maria Theresiastraat in Leuven had betreden. Hij vermoedde meteen dat de indringer zijn huisbaas was, met wie hij al enige tijd in onmin leeft. Dat bleek zo te zijn. De eigenaar had de voordeur uit de studio gehaald en die ook meegenomen.

De huurder contacteerde de politie. Die nam nota van het escalerende dispuut en stelde een proces-verbaal op. Bij aankomst was de huisbaas al vertrokken.